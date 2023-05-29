Вибухи на Чернігівщині – робота ППО

У Чернігівській області працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Оперативне командування Північ.

– На Чернігівщині працює ППО! Зберігайте спокій та знаходьтеся в укриттях до відбою тривоги, – йдеться у повідомлення.

Раніше моніторингові групи повідомляли про рух ракет в бік Києва саме з боку Чернігівської області.

Після нічної ракетної атаки у Києві 29 травня знову пролунали вибухи – це робота ППО по російських ракетах.

За попередніми даними, уламки збитих ракет упали в Подільському районі, а також на проїжджу частину в Оболонському районі. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.

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