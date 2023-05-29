Вибухи на Чернігівщині – робота ППО
У Чернігівській області працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Оперативне командування Північ.
– На Чернігівщині працює ППО! Зберігайте спокій та знаходьтеся в укриттях до відбою тривоги, – йдеться у повідомлення.
Раніше моніторингові групи повідомляли про рух ракет в бік Києва саме з боку Чернігівської області.
Після нічної ракетної атаки у Києві 29 травня знову пролунали вибухи – це робота ППО по російських ракетах.
За попередніми даними, уламки збитих ракет упали в Подільському районі, а також на проїжджу частину в Оболонському районі. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко