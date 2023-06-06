В Харьковской области подорвался трактор на взрывчатке: ранены два человека
В Харьковской области на взрывчатке подорвался трактор, в результате чего ранены два человека. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Об этом сообщает полиция Харьковской области. Отмечается, что 5 июня недалеко от села Потихоново Купянского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор.
В результате взрыва получили ранения 58-летний мужчина и 51-летняя женщина, которых доставили в медучреждение. По адресу выезжала следственно-оперативная группа и взрывотехники, добавляют правоохранители.
В полиции напоминают, что в случае обнаружения подозрительного предмета следует сообщить по телефонам 101, 102, 112 об опасной находке, чтобы уберечь жизнь и здоровье других людей.
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