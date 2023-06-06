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Когда сойдет вода после подрыва Каховской ГЭС: озвучены сроки

Херсон - затоплення міста
Фото: Getty Images

После подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС уровень воды упадет ориентировочно через 7-10 дней.

Об этом рассказал генеральный директор госкомпании Укргидроэнерго Игорь Сирота в интервью Forbes.ua.

По его словам, вода из Каховского водохранилища вытечет до нулевой отметки примерно за четыре дня. Если же водосливная плотина в подводной части “каким-то чудом уцелела”, то существует вероятность, что в водохранилище останется до 3 м воды.

Сирота уточнил, что пик опустошения водохранилища, когда воды будет больше всего, ожидается после обеда 6 июня.

– На вечер мы ожидаем в Херсоне поднятие уровня воды на 3 м. По приблизительным оценкам, 35-37 сел будет затоплено… По нашим расчетам, через 7-10 дней все это будет отработано, и вся вода отойдет дальше в море, — подчеркнул он.

В Укргидроэнерго уточнили, что пик разлива воды ожидается к утру 7 июня, а дальше состоится стабилизация ее уровня, и “через 4-5 дней вода начнет спадать”.

Как объяснил Игорь Сирота, подрыв ГЭС ударит по трем областям – Херсонской, Николаевской и Запорожской. Большая часть этих регионов останется без воды.

Для решения проблемы планируют создать дополнительные скважины, обходные маршруты перекачки воды из Днепровского водохранилища для обеспечения людей водой.

Чтобы снизить негативные последствия, Укргидроэнерго начало экономить воду в верхних водохранилищах.

Что касается Запорожской атомной электростанции, то там, по словам Сироты, ситуация контролируемая, и катастрофические последствия не ожидаются.

На работу украинской энергосистемы подрыв ГЭС также не повлиял: Каховская гидроэлектростанция не работает с октября 2022 года.

Как известно, войска РФ совершили подрыв Каховской ГЭС ночью 6 июня. Гидроэлектростанция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Из-за этого теракта под угрозой затопления оказались до 80 населенных пунктов по оба берега Днепра.

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Источник: Forbes Украина
Война в Украине, Військові злочини, Каховська ГЕС, Російська агресія
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