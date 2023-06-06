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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Коли зійде вода після підриву Каховської ГЕС: озвучено терміни

Херсон - затоплення міста
Фото: Getty Images

Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС рівень води спаде орієнтовно через 7 – 10 днів.

Про це розповів генеральний директор держкомпанії Укргідроенерго Ігор Сирота в інтервʼю виданню Forbes.ua.

За його словами, вода з Каховського водосховища витече до нульової відмітки приблизно за чотири доби. Якщо ж водозливна гребля в підводній частині “якимось дивом вціліла”, то існує ймовірність, що у водосховищі залишиться до трьох метрів води.

Сирота уточнив, що пік спустошення водосховища, коли води буде найбільше, очікується після обіду 6 червня.

– На вечір ми очікуємо в Херсоні підняття рівня води на 3 м. За приблизними оцінками, 35–37 сіл буде затоплено… За нашими розрахунками, за 7–10 днів усе це буде спрацьовано, і вся вода відійде далі у море, – наголосив він.

В Укргідроенерго уточнили, що пік розливу води очікується на ранок 7 червня, а далі відбудеться стабілізація її рівня, і “через 4-5 днів вода почне спадати”.

Як пояснив Ігор Сирота, підрив ГЕС вдарить по трьох областях – Херсонській, Миколаївській та Запорізькій. Велика частина цих регіонів залишиться без води.

Для вирішення проблеми там планують створити додаткові свердловини, обхідні маршрути перекачки води з Дніпровського водосховища для забезпечення людей водою.

Щоб зменшити негативні наслідки, Укргідроенерго почало економити воду у верхніх водосховищах.

Що стосується Запорізької атомної електростанції, то там, за словами Сироти, ситуація контрольована і катастрофічні наслідки не очікується.

На роботу української енергосистеми підрив ГЕС також не вплинув: Каховська гідроелектростанція не працює з жовтня 2022 року.
Як відомо, війська РФ здійснили підрив Каховської ГЕС вночі 6 червня. Гідроелектростанція повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Через цей теракт під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів по обидва береги Дніпра.

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Джерело: Forbes Україна
Війна в Україні, Воєнні злочини, Каховська ГЕС, Російська агресія
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