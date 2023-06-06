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Татьяна Забожко, редактор ленты

Кому они сделали хуже? – ОК Юг о ситуации в Крыму после подрыва ГЭС

Кому они сделали хуже? – ОК Юг о ситуации в Крыму после подрыва ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС будет иметь последствия для Крыма, поскольку пока оккупированный россиянами полуостров очень зависит от водоснабжения.

– Хочется спросить, кому же оккупанты сделали хуже? – задала риторический вопрос в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Наталья Гуменюк напоминает: раньше оккупанты уже провоцировали похожую ситуацию, когда частично поднимали уровень воды и подтапливали Херсонщину.

И тогда первым пострадал левый берег, там, где россияне заминировали территорию, ожидая наступления ВСУ по направлению к Днепру, и там, где у них были окопы и блиндажи.

Тогда из-за подтопления армия РФ уже теряла свой личный состав.

Сейчас, говорит руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга, ситуация повторяется, только количество воды больше и, соответственно, затопление левого берега будет больше.

Это значит, что расстояние, на которое мы хотели отбросить оккупантов, будет им сейчас продиктовано таким неестественным способом, – отметила Наталья Гуменюк.

Отметим, что 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.

По данным Укргидроэнерго, подрыв произошел изнутри машинного зала.

В результате этого Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

В Херсонской области началась эвакуация жителей опасных районов.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Аннексия Крыма, водопостачання, Каховська ГЕС, Крым, Російська агресія
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