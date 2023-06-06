Кому они сделали хуже? – ОК Юг о ситуации в Крыму после подрыва ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС будет иметь последствия для Крыма, поскольку пока оккупированный россиянами полуостров очень зависит от водоснабжения.

– Хочется спросить, кому же оккупанты сделали хуже? – задала риторический вопрос в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Наталья Гуменюк напоминает: раньше оккупанты уже провоцировали похожую ситуацию, когда частично поднимали уровень воды и подтапливали Херсонщину.

И тогда первым пострадал левый берег, там, где россияне заминировали территорию, ожидая наступления ВСУ по направлению к Днепру, и там, где у них были окопы и блиндажи.

Тогда из-за подтопления армия РФ уже теряла свой личный состав.

Сейчас, говорит руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга, ситуация повторяется, только количество воды больше и, соответственно, затопление левого берега будет больше.

– Это значит, что расстояние, на которое мы хотели отбросить оккупантов, будет им сейчас продиктовано таким неестественным способом, – отметила Наталья Гуменюк.

Отметим, что 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.

По данным Укргидроэнерго, подрыв произошел изнутри машинного зала.

В результате этого Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

В Херсонской области началась эвакуация жителей опасных районов.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.