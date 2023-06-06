Кому вони зробили гірше? – ОК Південь про ситуацію в Криму після підриву ГЕС

Підрив Каховської ГЕС матиме наслідки для Криму, оскільки поки що окупований росіянами півострів дуже залежить від водопостачання.

– Хочеться запитати, кому ж окупанти зробили гірше? – поставила риторичне питання в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Наталія Гуменюк нагадує: раніше окупанти вже провокували схожу ситуацію, коли частково піднімали рівень води та підтоплювали Херсонщину.

І тоді першим постраждав лівий берег, там, де росіяни позаміновували територію, очікуючи наступу ЗСУ в напрямку Дніпра, і там, де в них були окопи та бліндажі.

А через підтоплення армія РФ вже втрачала свій особовий склад.

Зараз, каже керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня, ситуація повторюється, тільки кількість води більша, тож відповідно, затоплення лівого берега буде значнішим.

– Це означає, що та відстань, на яку ми хотіли відкинути окупантів, буде їм зараз продиктована у такий неприродний спосіб, – зазначила Наталія Гуменюк.

Зауважимо, що 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

За даними Укргідроенерго, підрив стався зсередини машинної зали.

Унаслідок цього Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

У Херсонській області вже почалася евакуація жителів небезпечних районів.

Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки та оборони.

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