Нуждается в проверкеЮлия Захарченко, редактор ленты
Ракетная угроза: в Полтавской области прогремели взрывы
В Полтавской области прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. В регионе — ракетная угроза.
По данным местных Telegram-каналов, предварительно, в Полтавской области работают системы противовоздушной обороны.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 468-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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