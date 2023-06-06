Ракетная угроза: в Полтавской области прогремели взрывы

В Полтавской области прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. В регионе — ракетная угроза.

По данным местных Telegram-каналов, предварительно, в Полтавской области работают системы противовоздушной обороны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 468-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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