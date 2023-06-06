Ракетна загроза: у Полтавській області пролунали вибухи

У Полтавській області пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. У регіоні – ракетна загроза.

За даними місцевих Telegram-каналів, попередньо, у Полтавській області працюють системи протиповітряної оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 468-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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