Потребує перевіркиЮлія Захарченко, редакторка стрічки
Ракетна загроза: у Полтавській області пролунали вибухи
У Полтавській області пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. У регіоні – ракетна загроза.
За даними місцевих Telegram-каналів, попередньо, у Полтавській області працюють системи протиповітряної оборони.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 468-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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