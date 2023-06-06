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В Днепропетровской области — взрывы: летят ракеты в воздушном пространстве Украины
В Днепропетровской области прогремели взрывы во время ракетной угрозы. В регионе объявлена воздушная тревога.
Предварительно сообщается, что в Днепре и области работают силы противовоздушной обороны. Информация требует уточнения.
По предварительным данным, ракеты зашли в воздушное пространство Украины. Жителей призывают оставаться в укрытиях или пользоваться правилом двух стен.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 468-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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