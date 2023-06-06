Потребує перевіркиЮлія Захарченко, редакторка стрічки
У Дніпропетровській області – вибухи: летять ракети в повітряному просторі України
У Дніпропетровській області пролунали вибухи під час ракетної загрози. У регіоні оголошено повітряну тривогу.
Попередньо повідомляється, що у Дніпрі та області працюють сили протиповітряної оборони. Інформація потребує уточнення.
За попередніми даними, ракети зайшли у повітряний простір України. Жителів закликають залишатися в укриттях або користуватися правилом двох стін.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 468-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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