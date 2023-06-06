У Дніпропетровській області – вибухи: летять ракети в повітряному просторі України

У Дніпропетровській області пролунали вибухи під час ракетної загрози. У регіоні оголошено повітряну тривогу.

Попередньо повідомляється, що у Дніпрі та області працюють сили протиповітряної оборони. Інформація потребує уточнення.

За попередніми даними, ракети зайшли у повітряний простір України. Жителів закликають залишатися в укриттях або користуватися правилом двох стін.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 468-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.