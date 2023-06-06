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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Дніпропетровській області – вибухи: летять ракети в повітряному просторі України

Х-555
Фото: Факти ICTV

У Дніпропетровській області пролунали вибухи під час ракетної загрози. У регіоні оголошено повітряну тривогу.

Попередньо повідомляється, що у Дніпрі та області працюють сили протиповітряної оборони. Інформація потребує уточнення.

За попередніми даними, ракети зайшли у повітряний простір України. Жителів закликають залишатися в укриттях або користуватися правилом двох стін.

Вибухи в Дніпрі та області 6 червня 2023 – що відомо про вибухи в Дніпропетровській області

Повномасштабна війна в Україні триває вже 468-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Дніпро, Дніпропетровська область, Ракета
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