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Юлия Захарченко, редактор ленты

Выбитые окна, обломки упали на дорогу: последствия ракетной атаки на Киев

Выбитые окна, обломки упали на дорогу: последствия ракетной атаки на Киев
Фото: Факти ICTV

В Киеве и пригороде прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги. В КГВА сообщили о последствиях ракетной атаки РФ. По данным Воздушных сил, столица была атакована крылатыми ракетами типа Х-101/555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

– По предварительной информации, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено и уничтожено более 20 воздушных целей врага! Все сбиты, попаданий не было. Сведения о пострадавших не поступали, – сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Деснянский район

В Деснянском районе Киева обломки упали на проезжую часть, повреждены линии электропередачи троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина, сообщает КГВА.

Информации о пострадавших пока нет, однако информация уточняется, отмечают в Киевской городской военной администрации.

Днепровский район

В Воскресенских садах обнаружили обломки ракеты на крыше частного здания, горения нет. По предварительной информации, без пострадавших.

Дарницкий район

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вызове в Дарницкий район. Он отметил, что все службы направились на место.

По данным Киевской городской военной администрации, в столице и Киевской области отработали силы противовоздушной обороны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 468-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Выбитые окна, обломки упали на дорогу: последствия ракетной атаки на Киев

Война в Украине, Взрыв, Київ, Киевская область, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар
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