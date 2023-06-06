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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Києві та передмісті лунають вибухи – КМВА повідомила подробиці

У Києві та передмісті лунають вибухи – КМВА повідомила подробиці
Фото: Факти ICTV

У Києві та передмісті пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У регіоні залишається ракетна загроза.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклик у Дарницький район. Він зазначив, що всі служби прямують на місце.

У напрямку Київщини зі сторони Вінницької області летить ще одна група ракет, повідомляють моніторингові пабліки.

За даними Київської міської військової адміністрації, у столиці та Київській області працюють сили протиповітряної оборони.

Вибухи в Києві 6 червня 2023 року – що відомо про вибухи в Києві

Повномасштабна війна в Україні триває вже 468-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Київ, Київська область, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар
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