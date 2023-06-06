ПеревіреноЮлія Захарченко, редакторка стрічки
У Києві та передмісті лунають вибухи – КМВА повідомила подробиці
У Києві та передмісті пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У регіоні залишається ракетна загроза.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклик у Дарницький район. Він зазначив, що всі служби прямують на місце.
У напрямку Київщини зі сторони Вінницької області летить ще одна група ракет, повідомляють моніторингові пабліки.
За даними Київської міської військової адміністрації, у столиці та Київській області працюють сили протиповітряної оборони.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 468-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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