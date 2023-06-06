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Во Львове и Киеве сирена прозвучала дважды — что произошло

Во Львове и Киеве сирена прозвучала дважды — что произошло
Фото: Pexels

Во Львове и Киеве сирена, которая сообщает о сигнале воздушной тревоги, прозвучала дважды.

Об этом сообщают местные жители в комментариях под сообщениями в Telegram-каналах. Горожане предположили, что это мог быть сбой в системе воздушной тревоги. Однако официального подтверждения сейчас нет.

Ранее украинские военные объясняли, что сирена звучит одинаково для всех видов воздушной тревоги. Жителей призывают не паниковать и оставаться в укрытиях до отбоя угрозы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 468-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Київ, Львов
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