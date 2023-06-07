Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Некорректно сравнивать атаку дронов на Москву и обстрелы РФ Украины — спикер генсека ООН
Армения не союзник России в войне против Украины — Пашинян
Происшествия
Татьяна Забожко, редактор ленты

Зеленский опубликовал фото из затопленной Херсонской области

Зеленский опубликовал фото из затопленной Херсонской области
Зеленский опубликовал фото из затопленной Херсонской области
Зеленский опубликовал фото из затопленной Херсонской области
Зеленский опубликовал фото из затопленной Херсонской области
Зеленский опубликовал фото из затопленной Херсонской области
Зеленский опубликовал фото из затопленной Херсонской области
Зеленский опубликовал фото из затопленной Херсонской области
Зеленский опубликовал фото из затопленной Херсонской области
Зеленский опубликовал фото из затопленной Херсонской области
Зеленский опубликовал фото из затопленной Херсонской области

7 июня президент Украины Владимир Зеленский обнародовал фотографии из Херсонской области, которую затопило после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Глава государства отмечает: российские террористы в очередной раз доказали, что представляют угрозу всему живому, совершенно сознательно уничтожив одно из крупнейших водохранилищ Украины.

В этих районах до российского вторжения жили не менее 100 тыс. человек.

До сих пор там остаются, по крайней мере, десятки тысяч.

– Сотни тысяч человек остались без нормального доступа к питьевой воде. Наши службы, все, кто может дать людям спасение, уже привлечены. Но мы можем помочь только на подконтрольной Украине территории, – отмечает глава государства.

Сейчас на захваченной Россией территории оккупанты даже не пытаются помочь людям.

Владимир Зеленский отмечает: это еще раз демонстрирует, с каким цинизмом Россия относится к людям, чью землю захватила, и что Россия несет Европе и миру.

Напомним, что по итогам утреннего селекторного совещания в Офисе президента было решено обратиться в международные организации, чтобы спасти жителей временно захваченных территорий на левом берегу Днепра.

Отметим, что жители временно захваченных Алешков на левом берегу Херсонской области жалуются на то, что после подрыва Каховской ГЭС оккупационные власти не эвакуируют население.

В настоящее время город почти полностью ушел под воду.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 469-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Офис президента
Фото: Офис президента
Каховська ГЕС
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Причастность России к подрыву Каховской ГЭС доказывает ряд публичной информации — Юсов
Каховська ГЕС
Снимают с деревьев и балконов. На Херсонщине бойцы Нацгвардии помогают эвакуировать людей
Зеленский опубликовал фото из затопленной Херсонской области
Россияне начали оттягивать силы за несколько дней до теракта на Каховской ГЭС — Гуменюк
Наталія Гуменюк
Украина будет просить международные организации о спасении людей на левобережье
Володимир Зеленський під час селекторної наради 7 червня 2023
Разведка Британии расследует причастность РФ к подрыву Каховской ГЭС — Сунак
прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак
Видео
С замурованными выходами: что увидела проверка укрытий в Киеве

Почти половина – закрыты или непригодны к использованию. Таковы предварительные результаты проверки укрытий в Киеве. Данные обнародовало Министерство по стратегическим отраслям промышленности.

Кристина Гавриш
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (07.06.2023)
Зеленский опубликовал фото из затопленной Херсонской области
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (07.06.2023)
Зеленский опубликовал фото из затопленной Херсонской области
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (07.06.2023)
Зеленский опубликовал фото из затопленной Херсонской области
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (07.06.2023)
Зеленский опубликовал фото из затопленной Херсонской области
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь