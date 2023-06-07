Зеленский опубликовал фото из затопленной Херсонской области

7 июня президент Украины Владимир Зеленский обнародовал фотографии из Херсонской области, которую затопило после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Глава государства отмечает: российские террористы в очередной раз доказали, что представляют угрозу всему живому, совершенно сознательно уничтожив одно из крупнейших водохранилищ Украины.

В этих районах до российского вторжения жили не менее 100 тыс. человек.

До сих пор там остаются, по крайней мере, десятки тысяч.

– Сотни тысяч человек остались без нормального доступа к питьевой воде. Наши службы, все, кто может дать людям спасение, уже привлечены. Но мы можем помочь только на подконтрольной Украине территории, – отмечает глава государства.

Сейчас на захваченной Россией территории оккупанты даже не пытаются помочь людям.

Владимир Зеленский отмечает: это еще раз демонстрирует, с каким цинизмом Россия относится к людям, чью землю захватила, и что Россия несет Европе и миру.

Напомним, что по итогам утреннего селекторного совещания в Офисе президента было решено обратиться в международные организации, чтобы спасти жителей временно захваченных территорий на левом берегу Днепра.

Отметим, что жители временно захваченных Алешков на левом берегу Херсонской области жалуются на то, что после подрыва Каховской ГЭС оккупационные власти не эвакуируют население.

В настоящее время город почти полностью ушел под воду.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 469-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Офис президента

Фото : Офис президента

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