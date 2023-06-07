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Зеленський опублікував фото із затопленої Херсонщини

Зеленський опублікував фото із затопленої Херсонщини
Зеленський опублікував фото із затопленої Херсонщини
Зеленський опублікував фото із затопленої Херсонщини
Зеленський опублікував фото із затопленої Херсонщини
Зеленський опублікував фото із затопленої Херсонщини
Зеленський опублікував фото із затопленої Херсонщини
Зеленський опублікував фото із затопленої Херсонщини
Зеленський опублікував фото із затопленої Херсонщини
Зеленський опублікував фото із затопленої Херсонщини
Зеленський опублікував фото із затопленої Херсонщини

7 червня президент України Володимир Зеленський оприлюднив світлини із Херсонської області, яку затопило після підриву окупантами Каховської ГЕС.

Глава держави наголошує: російські терористи вкотре довели, що є загрозою для всього живого, абсолютно свідомо знищивши одне з найбільших водосховищ України.

У цих районах до російського вторгнення жили щонайменше 100 тис. людей.

Досі там залишаються принаймні десятки тисяч.

– Сотні тисяч людей залишилися без нормального доступу до питної води. Наші служби, усі, хто може дати людям порятунок, уже залучені. Але ми можемо допомогти тільки на підконтрольній Україні території, – наголошує глава держави.

Наразі на захопленій Росією території окупанти навіть не намагаються допомогти людям.

Володимир Зеленський наголошує: це ще раз демонструє, із яким цинізмом Росія ставиться до людей, чию землю захопила, і що насправді Росія несе Європі та світу.

Нагадаємо, що за підсумками ранкової селекторної наради в Офісі президента вирішено звернутися до міжнародних організацій, щоб врятувати жителів тимчасово захоплених територій на лівому березі Дніпра.

Зауважимо, що жителі тимчасово захоплених Олешків, що на лівому березі Херсонщини, скаржаться на те, що після підриву Каховської ГЕС окупаційна влада не евакуює населення.

Наразі місто майже повністю пішло під воду.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 469-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Офіс президента
Фото: Офіс президента
Каховська ГЕС
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