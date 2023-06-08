Затоплено 32% правобережья и 68% левобережья Херсонской области – ОВА

8 июня, на третьи сутки после подрыва Каховской ГЭС, в Херсонской области затоплено 600 квадратных километров территории.

Под водой находится 32% правобережья и 68% левобережья области.

– Чрезвычайно тяжелая ситуация на левом берегу. Там люди страдают не только от большой воды, но и от российского террора и нежелания оккупантов помочь людям, – подчеркнул во время утреннего обращения руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.

Средний уровень подтопления составляет 5 метров в 61 сантиметр.

Несмотря на опасность и постоянные обстрелы российских войск, продолжается эвакуация из зоны подтопления.

К шести утра 8 июня опасные территории покинули уже 1 999 человек. Больше всего эвакуировали из микрорайона Корабел – 1 495 человек.

Александр Прокудин с утра уже посетил временные пункты помощи.

В целом, говорит глава области, люди уставшие, но всем обеспечены и накормлены. Желания уезжать в другие области у них нет.

Напомним, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС около 02:30 6 июня.

По данным Укргидроэнерго, подрыв произошел внутри машинного зала.

В результате этого Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 470-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Роман Мрочко

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