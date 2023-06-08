Затоплено 32% правобережжя та 68% лівобережжя Херсонщини – ОВА
8 червня, на третю добу після підриву Каховської ГЕС, у Херсонській області затоплено 600 квадратних кілометрів території.
Під водою перебуває 32% правобережжя та 68% лівобережжя області.
– Надзвичайно важка ситуація на лівому березі. Там люди потерпають не тільки від великої води, а й від російського терору та небажання окупантів допомогти людям, – наголосив під час ранкового звернення керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Середній рівень підтоплення становить 5 метрів 61 сантиметр.
Попри шалену небезпеку та постійні обстріли російських військ, триває евакуація із зони підтоплення.
На 06:00 ранку 8 червня небезпечні території покинули вже 1 999 людей. Найбільше евакуювали із мікрорайону Корабел – 1 495 осіб.
Олександр Прокудін зранку вже відвідав тимчасові пункти допомоги.
Загалом, каже очільник області, люди втомлені, але всім забезпечені та нагодовані. Бажання виїжджати в інші області в них немає.
Нагадаємо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС близько 02:30 6 червня.
За даними Укргідроенерго, підрив стався всередині машинної зали.
Унаслідок цього Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.
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Фото: Роман Мрочко