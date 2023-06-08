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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Затоплено 32% правобережжя та 68% лівобережжя Херсонщини – ОВА

Затоплення в Херсонській області

8 червня, на третю добу після підриву Каховської ГЕС, у Херсонській області затоплено 600 квадратних кілометрів території.

Під водою перебуває 32% правобережжя та 68% лівобережжя області.

– Надзвичайно важка ситуація на лівому березі. Там люди потерпають не тільки від великої води, а й від російського терору та небажання окупантів допомогти людям, – наголосив під час ранкового звернення керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Середній рівень підтоплення становить 5 метрів 61 сантиметр.

Попри шалену небезпеку та постійні обстріли російських військ, триває евакуація із зони підтоплення.

На 06:00 ранку 8 червня небезпечні території покинули вже 1 999 людей. Найбільше евакуювали із мікрорайону Корабел – 1 495 осіб.

Олександр Прокудін зранку вже відвідав тимчасові пункти допомоги.

Загалом, каже очільник області, люди втомлені, але всім забезпечені та нагодовані. Бажання виїжджати в інші області в них немає.

Нагадаємо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС близько 02:30 6 червня.

За даними Укргідроенерго, підрив стався всередині машинної зали.

Унаслідок цього Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Фото: Роман Мрочко

Війна в Україні, Каховська ГЕС, Російська агресія, РФ, Херсонська область
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