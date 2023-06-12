Під Броварами поліціянтка на авто на смерть збила військового – що відомо

Вчора удень на трасі з Києва до Броварів автівка збила на смерть військовослужбовця добровольчого формування територіальної громади.

У Державному бюро розслідувань (ДБР) повідомили, що трагедія сталася поблизу блокпосту на виїзді з Києва.

За кермом автівки була працівниця правоохоронного органу. За попередніми даними, жінка була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю 110 км/год. Військовослужбовець добровольчого формування територіальної громади перебігав проїзну частину у невстановленому для цього місці.

У ЗМІ пишуть, що за кермом автівки була старший лейтенант поліції, яка одразу після ДТП викликала швидку та залишилася на місці.

Кримінальне провадження відкрите за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом (ч. 2 ст. 286 КК України).

Нагадаємо, що 10 червня поблизу села Чупира Білоцерківського району сталася масштабна аварія за участі мікроавтобуса Renault та легковика Hyundai. Загинуло двоє людей, п’ятеро травмовані.

Джерело : ДБР

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