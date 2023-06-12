Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ці перелякані очі, це була дуже щемка картина – автор фото про пса, який обіймає ногу волонтера
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
В Єгипті акула припливла до берега та з’їла російського туриста
Плюнули в обличчя і назвали к*рвою. Маленька українка стала жертвою булінгу в Чехії
Надзвичайні події
Потребує перевірки
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Попередньо, точно в ціль: в окупованому Мелітополі прогриміла серія вибухів

Вибух
Фото: Pexels

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміла серія потужних вибухів.

Партизани з руху Атеш стверджують, що удар по російським окупантам був дуже сильним. Однак наразі не уточнюється, якою була головна ціль для атаки.

– Не ППО. Точно в ціль, – йдеться у повідомленні.

Мелітополь на карті

Вибухи в Мелітополі Запорізької області 12 червня 2023 – що відомо про вибухи в Мелітополі

Повномасштабна війна в Україні триває вже 474-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Попередньо, пошкоджено колії: в окупованому Криму стався вибух на залізниці
Попередньо, точно в ціль: в окупованому Мелітополі прогриміла серія вибухів

Війна в Україні, Вибух, Запорізька область, Мелітополь
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Коли Україна отримає винищувачі F-16 та чи готові пілоти: Ігнат відповів
Винищувачі F-16
Коли бронювання не звільняє чоловіка від служби в армії: пояснення адвоката
Попередньо, точно в ціль: в окупованому Мелітополі прогриміла серія вибухів
Звільнення трьох населених пунктів у Донецькій області та обмін полоненими: 474-й день війни
Попередньо, точно в ціль: в окупованому Мелітополі прогриміла серія вибухів
Падають на землю та цілують прапор України: СБУ оприлюднила ексклюзивне відео з обміну полоненими
Попередньо, точно в ціль: в окупованому Мелітополі прогриміла серія вибухів
Одноклассники плювали в обличчя: президент Чехії особисто зустрівся з маленькою українкою
Попередньо, точно в ціль: в окупованому Мелітополі прогриміла серія вибухів
Відео
50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
Моряк на псевдо Юг та доброволець Кабан загинули під час евакуації у Херсоні — тіла досі шукають
Попередньо, точно в ціль: в окупованому Мелітополі прогриміла серія вибухів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (11.06.2023)
Попередньо, точно в ціль: в окупованому Мелітополі прогриміла серія вибухів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (11.06.2023)
Попередньо, точно в ціль: в окупованому Мелітополі прогриміла серія вибухів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (11.06.2023)
Попередньо, точно в ціль: в окупованому Мелітополі прогриміла серія вибухів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь