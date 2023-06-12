Попередньо, точно в ціль: в окупованому Мелітополі прогриміла серія вибухів

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміла серія потужних вибухів.

Партизани з руху Атеш стверджують, що удар по російським окупантам був дуже сильним. Однак наразі не уточнюється, якою була головна ціль для атаки.

– Не ППО. Точно в ціль, – йдеться у повідомленні.

Мелітополь на карті

Повномасштабна війна в Україні триває вже 474-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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