Попередньо, точно в ціль: в окупованому Мелітополі прогриміла серія вибухів
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміла серія потужних вибухів.
Партизани з руху Атеш стверджують, що удар по російським окупантам був дуже сильним. Однак наразі не уточнюється, якою була головна ціль для атаки.
– Не ППО. Точно в ціль, – йдеться у повідомленні.
Мелітополь на карті
Повномасштабна війна в Україні триває вже 474-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова