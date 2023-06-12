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Юлия Захарченко, редактор ленты

Предварительно, повреждены колеи: в оккупированном Крыму произошел взрыв на железной дороге

Предварительно, повреждены колеи: в оккупированном Крыму произошел взрыв на железной дороге
Фото: Depositphotos

На временно оккупированном Крымском полуострове произошел взрыв на железнодорожном пути. По предварительной информации, повреждены колеи и грузовой локомотив.

По данным Telegram-каналов, взрыв произошел днем в воскресенье, 11 июня. Утверждается, что машинист товарного поезда якобы заметил взрывное устройство и применил экстренное торможение.

По неофициальным данным, в результате взрыва в Крыму повреждены пути и грузовой локомотив.

Взрыв в Крыму 11 июня 2023 — что известно о взрыве в Крыму

Отмечается, что нескольким людям оказали помощь на месте, однако госпитализировать никого не понадобилось. По другим данным, пострадали двое железнодорожных работников. Однако эта информация требует дополнительного подтверждения.

Взрыв произошел в Кировском районе Крыма. Сейчас движение поездов на участке остановлено, ремонт может занять несколько часов, сообщил самопровозглашенный премьер-министр временной российской оккупационной власти Сергей Аксенов. Но он не уточнил, что стало причиной повреждения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 473-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Залізниця, Крым
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