Предварительно, повреждены колеи: в оккупированном Крыму произошел взрыв на железной дороге
На временно оккупированном Крымском полуострове произошел взрыв на железнодорожном пути. По предварительной информации, повреждены колеи и грузовой локомотив.
По данным Telegram-каналов, взрыв произошел днем в воскресенье, 11 июня. Утверждается, что машинист товарного поезда якобы заметил взрывное устройство и применил экстренное торможение.
По неофициальным данным, в результате взрыва в Крыму повреждены пути и грузовой локомотив.
Отмечается, что нескольким людям оказали помощь на месте, однако госпитализировать никого не понадобилось. По другим данным, пострадали двое железнодорожных работников. Однако эта информация требует дополнительного подтверждения.
Взрыв произошел в Кировском районе Крыма. Сейчас движение поездов на участке остановлено, ремонт может занять несколько часов, сообщил самопровозглашенный премьер-министр временной российской оккупационной власти Сергей Аксенов. Но он не уточнил, что стало причиной повреждения.
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