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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Обоим было по 22 года: в результате атаки РФ по дому в Кривом Роге погибли супруги

Давід і Ксенія Епельман

В результате ночной атаки российских оккупантов по Кривому Рогу в ночь на 13 июня погибли молодые супруги — Ксения и Давид Эпельманы.

Местные СМИ сообщают, что они жили на первом этаже, а вражеская ракета попала возле их квартиры.

Известно, что Ксении и Давиду было по 22 года, а поженились они только в прошлом году. Друзья супругов сообщили, что мужчина работал учителем младших классов.

Мама Ксении на месте трагедии рассказала журналистам, что о гибели родных узнала от свахи.

— Мне позвонила мама Давида, моего зятя, она живет в Америке, — что горит дом у них. Я попросила друзей… Приехала, здесь все горит… Им 22 года… — рассказала убитая горем женщина.

Городской голова Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что Давид и Ксения только 3 июня отпраздновали годовщину свадьбы.

— По образованию оба педагоги. Самая мирная профессия на земле. Ксения работала в 108 гимназии учителем младших классов. Единственный ребенок в семье. Они тоже мечтали о детях и строили планы на будущее. Сегодня их жизнь забрала российская ракета, — написал он в соцсетях.

В ночь на 13 июня российские террористы ударили по многоэтажке в Кривом Роге. По состоянию на 14:20 известно об 11 погибших, десятки людей получили ранения.

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