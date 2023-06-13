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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Обом було по 22 роки: внаслідок атаки РФ по будинку у Кривому Розі загинуло подружжя

Давід і Ксенія Епельман

Внаслідок нічної атаки російських окупантів по Кривому Розі в ніч проти 13 червня загинуло молоде подружжя – Ксенія та Давид Епельмани.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вони жили на першому поверсі, а ворожа ракета влучила біля їхньої квартири.

Відомо, що Ксенії та Давиду було по 22 роки, а одружилися вони лише минулого року. Друзі подружжя повідомили, що чоловік працював учителем молодших класів.

Мама Ксенії на місці трагедії розповіла журналістам, що про загибель рідних дізналася від свахи.

— Мені зателефонувала мама Давида, мого зятя, вона живе в Америці, – що горить будинок у них. Я попросила друзів… Приїхала, тут усе горить… Їм 22 роки… – розповіла згорьована жінка.

Міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що Давид та Ксенія лише 3 червня відсвяткували річницю весілля.

— За освітою обидва педагоги. Наймирніша професія на землі. Ксенія працювала у 108 гімназії вчителем молодших класів. Єдина дитина в сім’ї. Вони теж мріяли про дітей та будували плани на майбутнє. Сьогодні їхнє життя забрала російська ракета, – написав він у соцмережах.

У ніч проти 13 червня російські терористи вдарили по багатоповерхівці у Кривому Розі. Станом на 14:20 відомо про 11 загиблих, десятки людей дістали поранення.

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