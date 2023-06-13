Під Коломиєю у ДТП загинули 5 людей – ДСНС

У селі Іванівці Коломийської територіальної громади Івано-Франківської області сталася смертельна ДТП, яка забрала життя п’яти людей.

Про це повідомляється на сторінці ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Інформація про ДТП надійшла о 22:13, на місце події одразу було направлено рятувальників.

– Прибувши до місця виклику, співробітники Служби порятунку деблокували тіла чотирьох загиблих з понівеченого салону автомобіля. Також загинув ще один пасажир, щодо якого проводились реанімаційні заходи. На місці події надзвичайники здійснили заходи щодо від’єднання клем акумуляторної батареї транспортного засобу з метою запобігання загорянню, – йдеться у повідомленні.

До речі, у Києві водій на швидкості, проігнорувавши червоний сигнал світлофора, збив дитину, яка саме проїжджала дорогу на велосипеді у безпосередній близькості від регульованого пішохідного переходу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.