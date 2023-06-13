Работает ПВО: в Киеве прогремели взрывы
Прогремели взрывы в Киеве во время воздушной тревоги. Работают силы противовоздушной обороны.
— Киевщина. Внимание! Ракетная опасность! Силы ПВО уже работают! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, — отмечают в Киевской областной военной администрации.
Местных жителей призывают соблюдать информационную тишину — не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.
В то же время в Киевской городской военной администрации отметили, что в области, на подступах к Киеву, работает ПВО.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 475-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова