Работает ПВО: в Киеве прогремели взрывы

Прогремели взрывы в Киеве во время воздушной тревоги. Работают силы противовоздушной обороны.

— Киевщина. Внимание! Ракетная опасность! Силы ПВО уже работают! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, — отмечают в Киевской областной военной администрации.

Местных жителей призывают соблюдать информационную тишину — не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

В то же время в Киевской городской военной администрации отметили, что в области, на подступах к Киеву, работает ПВО.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 475-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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