12 целей уничтожено: РФ выпустила по Украине по 10 ракет и дронов
Ночью российские оккупанты атаковали Украину четырьмя ракетами Калибр, шестью ракетами Х-22 и десятью иранскими ударными дронами Shahed-136/131.
Воздушные силы совместно с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожили 12 воздушных целей – три Калибра и девять Шахедов.
Четыре крылатых ракеты Калибр россияне выпустили из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
Три из них удалось сбить, еще одна попала в гражданский объект.
Шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22 оккупанты атаковали Донецкую область.
Для этого захватчики подняли в Ростовской области РФ четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3.
Последствия обстрела устанавливаются, отмечают в Воздушных силах ВСУ.
10 иранскими ударными дронами Shahed-136/131 захватчики атаковали с восточного побережья Азовского моря на юго-восточном направлении.
Девять БПЛА украинские защитники сбили.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 476-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Минобороны России
О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.Кристина Гавриш