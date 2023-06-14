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Татьяна Забожко, редактор ленты

12 целей уничтожено: РФ выпустила по Украине по 10 ракет и дронов

Російські літаки Ту-22М3
Фото: Генштаб ВСУ

Ночью российские оккупанты атаковали Украину четырьмя ракетами Калибр, шестью ракетами Х-22 и десятью иранскими ударными дронами Shahed-136/131.

Воздушные силы совместно с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожили 12 воздушных целей – три Калибра и девять Шахедов.

Четыре крылатых ракеты Калибр россияне выпустили из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

Три из них удалось сбить, еще одна попала в гражданский объект.

Шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22 оккупанты атаковали Донецкую область.

Для этого захватчики подняли в Ростовской области РФ четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3.

Последствия обстрела устанавливаются, отмечают в Воздушных силах ВСУ.

10 иранскими ударными дронами Shahed-136/131 захватчики атаковали с восточного побережья Азовского моря на юго-восточном направлении.

Девять БПЛА украинские защитники сбили.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 476-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны России

Ракетные удары России
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О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.

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12 целей уничтожено: РФ выпустила по Украине по 10 ракет и дронов
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