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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

12 цілей знищено: РФ випустила по Україні по 10 ракет та дронів

Російські літаки Ту-22М3
Фото: Генштаб ЗСУ

Уночі російські окупанти атакували Україну чотирма ракетами Калібр, шістьма ракетами Х-22 та десятьма іранськими ударними дронами Shahed-136/131.

Повітряні сили спільно з протиповітряною обороною складових Сил оборони України знищили 12 повітряних цілей – три Калібри та дев’ять Шахедів.

Чотири крилаті ракети Калібр росіяни випустили із акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

Три з них вдалось збити, ще одна влучила в цивільний об’єкт.

Шістьома крилатими ракетами повітряного базування Х-22 окупанти атакували Донецьку область.

Для цього загарбники підняли в Ростовській області РФ чотири дальні бомбардувальники Ту-22М3.

Наслідки обстрілу з’ясовуються, зазначають у Повітряних силах ЗСУ.

10 іранськими ударними дронами Shahed-136/131 загарбники атакували з східного узбережжя Азовського моря на південно-східному напрямку.

Дев’ять БпЛА українські захисники збили.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 476-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Міноборони Росії

Ракетні удари Росії
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