12 цілей знищено: РФ випустила по Україні по 10 ракет та дронів
Уночі російські окупанти атакували Україну чотирма ракетами Калібр, шістьма ракетами Х-22 та десятьма іранськими ударними дронами Shahed-136/131.
Повітряні сили спільно з протиповітряною обороною складових Сил оборони України знищили 12 повітряних цілей – три Калібри та дев’ять Шахедів.
Чотири крилаті ракети Калібр росіяни випустили із акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
Три з них вдалось збити, ще одна влучила в цивільний об’єкт.
Шістьома крилатими ракетами повітряного базування Х-22 окупанти атакували Донецьку область.
Для цього загарбники підняли в Ростовській області РФ чотири дальні бомбардувальники Ту-22М3.
Наслідки обстрілу з’ясовуються, зазначають у Повітряних силах ЗСУ.
10 іранськими ударними дронами Shahed-136/131 загарбники атакували з східного узбережжя Азовського моря на південно-східному напрямку.
Дев’ять БпЛА українські захисники збили.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 476-ту добу.
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Фото: Міноборони Росії
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