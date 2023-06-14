Число жертв удара по Кривому Рогу возросло: в больнице скончался один из пострадавших
Ночью 14 июня в больнице скончался один из пострадавших от ракетного обстрела Кривого Рога Днепропетровской области.
– У 67-летнего мужчины было 80% ожогов тела. Врачи боролись за его жизнь до последнего, но… – сообщил печальную новость руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.
67-летний мужчина стал 12-й жертвой удара по Кривому Рогу 13 июня.
Еще 38 человек при обстреле пострадали.
В больницах до сих пор остаются 11 раненых. Девять из них – в тяжелом состоянии.
Сегодня, 14 июня, в Кривом Роге объявлен траур.
Напомним, что российские войска ударили ракетами по Кривому Рогу 13 июня в половине четвертого утра.
Оккупанты попали в жилую пятиэтажку. Разрушены также частное предприятие, автомобильное предприятие, здание спасательного подразделения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 476-е сутки.
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Источник: Сергей Лысак
Фото: Сергей Лысак
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