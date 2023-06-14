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Татьяна Забожко, редактор ленты

Число жертв удара по Кривому Рогу возросло: в больнице скончался один из пострадавших

Удар по Кривому Рогу 13 червня 2023

Ночью 14 июня в больнице скончался один из пострадавших от ракетного обстрела Кривого Рога Днепропетровской области.

– У 67-летнего мужчины было 80% ожогов тела. Врачи боролись за его жизнь до последнего, но… – сообщил печальную новость руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

67-летний мужчина стал 12-й жертвой удара по Кривому Рогу 13 июня.

Еще 38 человек при обстреле пострадали.

В больницах до сих пор остаются 11 раненых. Девять из них – в тяжелом состоянии.

Сегодня, 14 июня, в Кривом Роге объявлен траур.

Напомним, что российские войска ударили ракетами по Кривому Рогу 13 июня в половине четвертого утра.

Оккупанты попали в жилую пятиэтажку. Разрушены также частное предприятие, автомобильное предприятие, здание спасательного подразделения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 476-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

Война в Украине, Днепропетровская область, Кривой Рог, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар, Російська агресія, РФ
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