В Днепропетровской области прогремел взрыв: что известно
В Днепропетровской области прогремел взрыв.
Об этом сообщают, в частности, в местных Telegram-каналах.
Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
По предварительной информации, в области работает противовоздушная оборона.
Власти или военные пока не комментировали информацию о взрывах в Днепропетровской области.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 476-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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