В Днепропетровской области прогремел взрыв: что известно

В Днепропетровской области прогремел взрыв.

Об этом сообщают, в частности, в местных Telegram-каналах.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

По предварительной информации, в области работает противовоздушная оборона.

Власти или военные пока не комментировали информацию о взрывах в Днепропетровской области.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 476-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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