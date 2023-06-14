У Дніпропетровській області пролунав вибух: що відомо
У Дніпропетровській області пролунав вибух.
Про це повідомляють, зокрема, у місцевих Telegram-каналах.
Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.
За попередньою інформацією, в області працює протиповітряна оборона.
Влада чи військові наразі не коментували інформацію про вибухи в Дніпропетровській області.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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