У Дніпропетровській області пролунав вибух: що відомо

У Дніпропетровській області пролунав вибух.

Про це повідомляють, зокрема, у місцевих Telegram-каналах.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

За попередньою інформацією, в області працює протиповітряна оборона.

Влада чи військові наразі не коментували інформацію про вибухи в Дніпропетровській області.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 476-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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