В Херсоне и пригороде прогремели взрывы

В Херсоне и области прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Перед этим на территории области была объявлена воздушная тревога.

По предварительной информации, на Херсонщине работает противовоздушная оборона.

Сейчас представители власти или военные не комментировали информацию о взрывах.

Следить, где в Украине были объявлены воздушные тревоги, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 477-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.