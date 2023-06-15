В Херсоне и пригороде прогремели взрывы
В Херсоне и области прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Перед этим на территории области была объявлена воздушная тревога.
По предварительной информации, на Херсонщине работает противовоздушная оборона.
Сейчас представители власти или военные не комментировали информацию о взрывах.
Следить, где в Украине были объявлены воздушные тревоги, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 477-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк