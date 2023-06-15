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Илья Нежигай, редактор ленты

В Херсоне и пригороде прогремели взрывы

Робота ППО, ракетна атака - працює ППО, вибух - робота ППО під час атаки РФ
Фото: Факти ICTV

В Херсоне и области прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Перед этим на территории области была объявлена воздушная тревога.

По предварительной информации, на Херсонщине работает противовоздушная оборона.

Сейчас представители власти или военные не комментировали информацию о взрывах.

Следить, где в Украине были объявлены воздушные тревоги, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 477-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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В Херсоне и пригороде прогремели взрывы

Война в Украине, Взрыв, Херсон, Херсонская область
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