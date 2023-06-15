У Херсоні та передмісті пролунали вибухи

У Херсоні та області пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед цим на території області була оголошена повітряна тривога.

За попередньою інформацією, на Херсонщині працює протиповітряна оборона.

Наразі представники влади чи військові не коментували інформацію про вибухи.

Стежити, де в Україні були оголошені повітряні тривоги, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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