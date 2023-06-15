Ілля Нежигай, редактор стрічки
У Херсоні та передмісті пролунали вибухи
У Херсоні та області пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Перед цим на території області була оголошена повітряна тривога.
За попередньою інформацією, на Херсонщині працює протиповітряна оборона.
Наразі представники влади чи військові не коментували інформацію про вибухи.
Стежити, де в Україні були оголошені повітряні тривоги, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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