Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Затримка виплат ВПО: куди телефонувати та до кого звертатися
Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку
11 загиблих і 36 поранених: у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи
Під Броварами поліціянтка на авто на смерть збила військового – що відомо
Наслідки підриву Каховської ГЕС: які населені пункти затопило – карта
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Херсоні та передмісті пролунали вибухи

Робота ППО, ракетна атака - працює ППО, вибух - робота ППО під час атаки РФ
Фото: Факти ICTV

У Херсоні та області пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед цим на території області була оголошена повітряна тривога.

За попередньою інформацією, на Херсонщині працює протиповітряна оборона.

Наразі представники влади чи військові не коментували інформацію про вибухи.

Стежити, де в Україні були оголошені повітряні тривоги, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Читайте також
Засідання Рамштайн і визнання воєнного злочину РФ на ГЕС: 477-й день війни
У Херсоні та передмісті пролунали вибухи

Війна в Україні, Вибух, Херсон, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Під час тривоги у Харкові пролунало щонайменше три вибухи
У Херсоні та передмісті пролунали вибухи
В російському Краснодарі пролунав вибух
Вибух - дим після вибуху
Посилення ППО та ЗСУ: у Пентагоні назвали головні теми 13-го Рамштайна
Пентагон
У Дніпропетровській області пролунали звуки вибухів: що відомо
У Херсоні та передмісті пролунали вибухи
До України повернувся політв’язень Андрій Захтей, якого Росія засудила у 2016 році
У Херсоні та передмісті пролунали вибухи
Відео
Суспільство
Україна в наступі й обороні, але ЗСУ впевнено просуваються: Маляр про ситуацію на фронті

Військовим ЗСУ дуже складно здійснювати контрнаступ. Окупанти щільно замінували поля та чинять активний спротив. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Юлія Захарченко, Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (14.06.2023)
У Херсоні та передмісті пролунали вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (14.06.2023)
У Херсоні та передмісті пролунали вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (14.06.2023)
У Херсоні та передмісті пролунали вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (14.06.2023)
У Херсоні та передмісті пролунали вибухи
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь