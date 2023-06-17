На вугільній шахті в Павлограді стався вибух: є постраждалі

У ніч на суботу, 17 червня, стався вибух метану на вугільній шахті у місті Павлоград (Дніпропетровська область). Внаслідок інциденту постраждали працівники.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства енергетики України.

На момент вибуху в шахті перебували кілька сотень працівників.

– Вночі на вугільній шахті у Павлограді, де перебувало майже 200 працівників, стався вибух метану, – повідомили в Міненерго.

Внаслідок інциденту постраждали троє шахтарів. Їх із травмами доставили до лікарні.

Решту працівників вивели на поверхню. Причини надзвичайної події наразі з’ясовують.

У компанії ДТЕК уточнили, що вибух стався на шахті Ювілейна: спалахнула метано-повітряна суміш у 586 лаві. Ситуацію після аварії вже стабілізували.

– Всім трьом постраждалим на шахті надана медична допомога. Загрози їхньому життю немає. На підприємстві триває ліквідація аварії, – сказано в повідомленні.

Троє постраждалих шахтарів поки перебувають у лікарні під контролем медиків. Їхній стан стабільний.

Робота шахти відновиться після завершення аварійних робіт та дегазації гірничих виробок.

Інші надзвичайні події

За даними Міненерго, минулої доби надійшов виклик про начебто замінування Київської гідроелектростанції.

Правоохоронні органи оглянули територію ГЕС і не виявили небезпечних предметів.

Тим часом у південних регіонах триває ліквідація наслідків повені після підриву окупантами греблі Каховської ГЕС. У Херсоні енергетики підключили до електропостачання майже 180 споживачів, залишаються без світла понад 14 тис. споживачів (преважна більшість з них – у мікрорайоні Острів).

В Херсонській області вдалося заживити два населені пункти. Роботи просуваються повільно через обстріли РФ та значне затоплення електроенергетичного обладнання, зокрема кабельних ліній.

На Миколаївщині частково знеструмлені сім населених пунктів.

Через обстріли військ РФ зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській, Харківській, Херсонській та Сумській областях.

В міністерстві запевнили, що наявної електроенергії достатньо для покриття потреб громадян і дефіциту в енергосистемі України немає.

Як відомо, в листопаді минулого року в Кривому Розі сотні шахтарів залишилися під землею внаслідок ракетного удару РФ по Україні. Із шахт вдалося вивести всіх 566 шахтарів. Рятувальна операція тривала майже чотири години.

Джерело : Міненергетики

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