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Марта Бондаренко, редактор ленты

Оккупанты с утра обстреливают Херсон

Вибух
Фото: Depositphotos

Местные жители сообщают о взрывах в Херсоне и в ближних населенных пунктах оккупированного левобережья области.

Сейчас пока ничего не известно о прилетах.

Ночью враг также обстреливал правый берег из артиллерии. К тому же использовал зажигательные боеприпасы.

Заметим, что оккупанты ежедневно обстреливают Херсон.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 479-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Армия России, Война в Украине, Взрыв, Новости Херсона, Херсон
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