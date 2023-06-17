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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Окупанти зранку обстрілюють Херсон

Вибух
Фото: Depositphotos

Місцеві жителі повідомляють про вибухи в Херсоні та в ближніх населених пунктах окупованого лівобережжя області.

Зараз поки нічого не відомо про прильоти.

Вночі ворог також обстрілював правий берег з артилерії. До того ж використовував запалювальні боєприпаси.

Зауважимо, що окупанти щодня обстрілюють Херсон.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 479-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

 

Армія Росії, Війна в Україні, Вибух, Новини Херсону, Херсон
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