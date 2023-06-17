Потребує перевіркиМарта Бондаренко, редакторка стрічки
Окупанти зранку обстрілюють Херсон
Місцеві жителі повідомляють про вибухи в Херсоні та в ближніх населених пунктах окупованого лівобережжя області.
Зараз поки нічого не відомо про прильоти.
Вночі ворог також обстрілював правий берег з артилерії. До того ж використовував запалювальні боєприпаси.
Зауважимо, що окупанти щодня обстрілюють Херсон.
Читайте такожУ Херсоні та передмісті пролунали вибухи
Повномасштабна війна в Україні триває вже 479-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео