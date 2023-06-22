Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Насиловал, резал ножом, избивал: в Белой Церкви охранник двое суток издевался над женщиной
Заместитель командира требовал от жены погибшего военного 150 тыс. грн, чтобы ей выплатили госпомощь
В Ивано-Франковске дали 10 дней на явку в военкомат: адвокат объяснил, что не так с приказом ТЦК
Срочно
Взрыв в 16-этажке в Киеве: погибли два человека, четверо пострадали
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
Происшествия
Марта Бондаренко, редактор ленты

Увидел зарево, подумал, что прилет: житель многоэтажки в Киеве рассказал о взрыве

Увидел зарево, подумал, что прилет: житель многоэтажки в Киеве рассказал о взрыве
Фото: ГСЧС

В одной из квартир столичной 16-этажки, где сегодня ночью произошел взрыв, проводились ремонтные работы.

Об этом рассказал один из жителей дома Александр, сообщает телеканал Мы — Украина.

По его мнению, именно ремонтные работы могли стать причиной взрыва.

— Два дня, как делали ремонт. Два дня там сверлили. Было еще объявление в лифте, что в такой-то квартире с восьми до шести будут проводить ремонтные работы, — сказал он.

Мужчина рассказал, что услышал мощный взрыв и увидел зарево. Сначала подумал, что “прилет”. Потом увидел, что вода начала литься — подумал, что молния ударила. Но впоследствии увидел пожар.

Напомним, что около четырех утра в Днепровском районе Киева прогремел мощный взрыв. Предварительно, в одной из квартир произошла утечка газа.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что погибли два человека, пострадали четверо — трое из них госпитализированы. Из поврежденных квартир спасли 18 жителей.

багатоповерхівка, вибух газу, ДСНС, Київ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Взрыв в 16-этажке в Киеве: погибли два человека, четверо пострадали
Вибух у 16-поверхівці в Києві 22 червня 2023
В Киеве появилась мошенническая схема со счетчиками: что известно
Увидел зарево, подумал, что прилет: житель многоэтажки в Киеве рассказал о взрыве
В метро Киева временно не работает оплата qr-кодами
метро Київ
Давление в водопроводной сети Киева полностью восстановлено
Вода - водопровідний кран
Физически очищают Украину: Зеленский рассказал об активных действиях ВСУ на Юге и Востоке
Володимир Зеленський
Видео
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы

Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (21.06.2023)
Увидел зарево, подумал, что прилет: житель многоэтажки в Киеве рассказал о взрыве
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (21.06.2023)
Увидел зарево, подумал, что прилет: житель многоэтажки в Киеве рассказал о взрыве
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (21.06.2023)
Увидел зарево, подумал, что прилет: житель многоэтажки в Киеве рассказал о взрыве
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (21.06.2023)
Увидел зарево, подумал, что прилет: житель многоэтажки в Киеве рассказал о взрыве
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь