Увидел зарево, подумал, что прилет: житель многоэтажки в Киеве рассказал о взрыве

В одной из квартир столичной 16-этажки, где сегодня ночью произошел взрыв, проводились ремонтные работы.

Об этом рассказал один из жителей дома Александр, сообщает телеканал Мы — Украина.

По его мнению, именно ремонтные работы могли стать причиной взрыва.

— Два дня, как делали ремонт. Два дня там сверлили. Было еще объявление в лифте, что в такой-то квартире с восьми до шести будут проводить ремонтные работы, — сказал он.

Мужчина рассказал, что услышал мощный взрыв и увидел зарево. Сначала подумал, что “прилет”. Потом увидел, что вода начала литься — подумал, что молния ударила. Но впоследствии увидел пожар.

Напомним, что около четырех утра в Днепровском районе Киева прогремел мощный взрыв. Предварительно, в одной из квартир произошла утечка газа.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что погибли два человека, пострадали четверо — трое из них госпитализированы. Из поврежденных квартир спасли 18 жителей.

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