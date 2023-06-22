Побачив заграву, подумав, що приліт: мешканець багатоповерхівки у Києві розповів про вибух

В одній із квартир столичної 16-поверхівки, де сьогодні вночі стався вибух, проводились ремонтні роботи.

Про це розповів один із мешканців будинку Олександр, повідомляє телеканал Ми — Україна.

На його думку, саме ремонтні роботи могли стати причиною вибуху.

– Два дні, як робили ремонт. Два дні там свердлили. Було ще оголошення у ліфті, що у такій-то квартирі з восьми до шести будуть проводити ремонтні роботи, — сказав він.

Чоловік розповів, що почув потужний вибух і побачив заграву. Спочатку подумав, що “приліт”. Потім побачив, що вода почала литися – подумав, що блискавка вдарила. Але згодом побачив пожежу.

Нагадаємо, що близько четвертої ранку в Дніпровському районі Києва пролунав потужний вибух. Попередньо, в одній із квартир стався витік газу.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що загинуло дві людини, постраждали четверо – трьох із них госпіталізували. З пошкоджених квартир врятували 18 мешканців.

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