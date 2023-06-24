Ракетная атака РФ: в Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве в ночь на 24 июня прогремел взрыв.

Об этом сообщает корреспондент Факты ICTV из города.

По его информации, был по меньшей мере один взрыв.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали, что российские крылатые ракеты вошли в воздушное пространство Украины и уже атаковали ряд городов.

Пока ни мэр города Александр Сенкевич, ни глава Николаевской ОГА Виталий Ким, не комментировали взрывы.

Узнать, где в Украине была объявлена воздушная тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 486-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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