Ракетная атака РФ: в Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве в ночь на 24 июня прогремел взрыв.
Об этом сообщает корреспондент Факты ICTV из города.
По его информации, был по меньшей мере один взрыв.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали, что российские крылатые ракеты вошли в воздушное пространство Украины и уже атаковали ряд городов.
Пока ни мэр города Александр Сенкевич, ни глава Николаевской ОГА Виталий Ким, не комментировали взрывы.
Узнать, где в Украине была объявлена воздушная тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 486-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.Орест Дрималовский