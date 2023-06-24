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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Ракетна атака РФ: у Миколаєві пролунав вибух

Ракетна атака РФ: у Миколаєві пролунав вибух
Фото: Факти ICTV

У Миколаєві в ніч проти 24 червня пролунав вибух.

Про це повідомляє кореспондент Факти ICTV з міста.

За його інформацією, був щонайменше один вибух.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що російські крилаті ракети увійшли в повітряний простір України та вже атакували низку міст.

Наразі ані мер міста Олександр Сєнкевич, ані очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, не коментували вибухи.

Дізнатись, де в Україні була оголошена повітряна тривога, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 486-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Війна в Україні, Вибух, Миколаїв
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