Ракетна атака РФ: у Миколаєві пролунав вибух

У Миколаєві в ніч проти 24 червня пролунав вибух.

Про це повідомляє кореспондент Факти ICTV з міста.

За його інформацією, був щонайменше один вибух.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що російські крилаті ракети увійшли в повітряний простір України та вже атакували низку міст.

Наразі ані мер міста Олександр Сєнкевич, ані очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, не коментували вибухи.

Дізнатись, де в Україні була оголошена повітряна тривога, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 486-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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