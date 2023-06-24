Ракетна атака РФ: у Миколаєві пролунав вибух
У Миколаєві в ніч проти 24 червня пролунав вибух.
Про це повідомляє кореспондент Факти ICTV з міста.
За його інформацією, був щонайменше один вибух.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що російські крилаті ракети увійшли в повітряний простір України та вже атакували низку міст.
Наразі ані мер міста Олександр Сєнкевич, ані очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, не коментували вибухи.
Дізнатись, де в Україні була оголошена повітряна тривога, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 486-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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