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Илья Нежигай, редактор ленты

В Днепре слышали взрывы, в области работает ПВО — ВС ВСУ

В Днепре слышали взрывы, в области работает ПВО — ВС ВСУ
Фото: Факти ICTV

В Днепре Днепропетровской области прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Перед этим в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

В то же время в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в области работает противовоздушная оборона.

Пока комментариев от представителей власти области или города не поступало.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 486-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Война в Украине, Взрыв, Днепр, Днепропетровская область
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