Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Ексклюзив
Її шукали 6 місяців, а ДНК так і не збіглася: донька про загибель матері через удар по ТЦ Амстор у Кременчуці
Повалив на підлогу, вдарив ногою в голову та лупцював кулаками. У Білій Церкві чоловік побив працівницю АЗС
Чи витримає ЗАЕС вибух та які території в зоні підвищеного ризику – радіобіолог
Запоріжжя, Муравейник, Москаленки: в Україні перейменують низку населених пунктів
Ексклюзив
Я кричала: Будь ласка, лишися вдома! Історія жінки, що втратила чоловіка під час удару по ТЦ у Кременчуці
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Запоріжжі пролунали вибухи під час атаки балістикою

У Запоріжжі пролунали вибухи під час атаки балістикою
Фото: Факти ICTV

У Запоріжжі пролунали вибухи під час обстрілу міста з боку Росії.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.

Згодом у місті пролунав повторний вибух.

У Повітряних силах попередили, що Росія атакує місто балістичними ракетами. Перед цим також були повідомлення, що на місто летять ворожі дрони.

Наразі влада міста чи області Запоріжжя не коментували інформацію про вибухи.

Водночас очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, які цієї ночі моніторить ворожу активність в повітрі, повідомив, що після вибухів у Миколаєві Росія зосередилась на атаці Запоріжжя.

За його інформацією, Росія випустила декілька залпів балістичних ракет С-300. Цю інформацію не підтверджували в Повітряних силах, хоч і попереджали про балістичну загрозу.

Дізнатися, де в Україні оголошено повітряну тривогу, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 492-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Запоріжжя
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Здатні виявляти повітряні цілі у радіусі 250 км: що відомо про німецькі системи TRML-4D
У Запоріжжі пролунали вибухи під час атаки балістикою
Атака дронів по Миколаєву: після падіння уламків почалася пожежа
У Запоріжжі пролунали вибухи під час атаки балістикою
Нетаньяху пояснив, чому не хоче передавати Україні Залізний купол
У Запоріжжі пролунали вибухи під час атаки балістикою
Українські бійці у Німеччині навчаються захисту від ядерних, біо- і хімзагроз – Bild
У Запоріжжі пролунали вибухи під час атаки балістикою
Відео
Подорожі
Водоспади, термальні джерела, зелені садиби – як і де відпочити на Закарпатті

Де відпочити на Закарпатті, що подивитися і яка вартість садиб – у матеріалі.

Світлана Ковбиця, Каріна Зуєва
”Мене поранило, а свої кинули”: історії полонених російських загарбників
У Запоріжжі пролунали вибухи під час атаки балістикою
Отримали довідку про знесення будинку, але жодних робіт не було: скандал в Ірпені
У Запоріжжі пролунали вибухи під час атаки балістикою
Їхав подивитися на “нацистів”, а залишився допомагати ЗСУ: історія польського парамедика
У Запоріжжі пролунали вибухи під час атаки балістикою
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (28.06.2023)
У Запоріжжі пролунали вибухи під час атаки балістикою
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь