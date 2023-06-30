У Запоріжжі пролунали вибухи під час атаки балістикою

У Запоріжжі пролунали вибухи під час обстрілу міста з боку Росії.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.

Згодом у місті пролунав повторний вибух.

У Повітряних силах попередили, що Росія атакує місто балістичними ракетами. Перед цим також були повідомлення, що на місто летять ворожі дрони.

Наразі влада міста чи області Запоріжжя не коментували інформацію про вибухи.

Водночас очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, які цієї ночі моніторить ворожу активність в повітрі, повідомив, що після вибухів у Миколаєві Росія зосередилась на атаці Запоріжжя.

За його інформацією, Росія випустила декілька залпів балістичних ракет С-300. Цю інформацію не підтверджували в Повітряних силах, хоч і попереджали про балістичну загрозу.

Дізнатися, де в Україні оголошено повітряну тривогу, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 492-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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