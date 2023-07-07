Влаштувався завгоспом на оборонний завод: СБУ викрила на Кіровоградщині агента ФСБ

У Кіровоградській області контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ, який влаштувався на місцеве оборонне підприємство, щоб збирати секретну інформацію про ремонт військової техніки.

Декілька тижнів тому йому вдалося домогтися призначення на посаду завгоспа. Шпигун майже одразу почав збирати розвіддані для російських спецслужб, проте співробітники СБУ знали про кожен його крок.

Російський агент передусім намагався встановити точну кількість та види іноземного озброєння, які проходили техобслуговування на базі заводу.

Затримали зрадника, коли він фотографував секретні документи.

Місцевого жителя ФСБ завербувала задовго до початку повномасштабного вторгнення, оскільки до цього він тривалий час працював на різних підприємствах у РФ.

Його перевели в так званий режим очікування і відправили в Україну, де “активували” після 24 лютого 2022 року.

За успішне виконання завдань нібито гарантували сприяння у виїзді до Росії та отримання російського громадянства.

Зловмиснику оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.

Суд заарештував підозрюваного без права внесення застави.

Джерело : СБУ

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