Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
Срочно
Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Срочно
Ударили по объекту инфраструктуры: россияне ночью запустили по Николаеву баллистические ракеты
Срочно
Взрыв неизвестного военного объекта в Запорожье: пострадало уже 18 человек, среди них — 6 детей
Повез семью в лес на чернику: на Житомирщине мужчина наехал на мину
Происшествия
Татьяна Забожко, редактор ленты

Херсон под обстрелом: взрывы в городе раздаются всю ночь

Вибух
Фото: Depositphotos

Утром 13 июля российские войска продолжают обстреливать Херсон.

Это подтвердила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

– Да, действительно, Херсон под обстрелом. Мы не комментируем обстрелы непосредственно во время боевой работы, поскольку враг очень серьезно ориентируется и по сообщениям в социальных сетях, – отметила Наталья Гуменюк.

По свидетельству очевидцев, под огнем артиллерии находятся жилые кварталы Херсона.

В частности, взрывы прогремели в центре города и в Корабельном районе.

Последний район был под обстрелом и в полтретьего ночи.

Около часа ночи под вражеским огнем была восточная часть областного центра и пригород.

По району Киндийка российские оккупанты били за полчаса до полночи с левобережья Херсонской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 505-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Война в Украине, Взрыв, Новости Херсона, Російська агресія, РФ, Херсон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Рада разрешила силовикам сбивать дроны-нарушители воздушного пространства Украины
Херсон под обстрелом: взрывы в городе раздаются всю ночь
Россияне обстреляли Орехов и села Запорожской области: есть погибший и раненые
Херсон под обстрелом: взрывы в городе раздаются всю ночь
В Запорожье местные жители слышали взрывы: что известно
Вибух
Неудачная шутка или предупреждение: что стоит за словами Уоллеса об Amazon относительно передачи оружия
Бен Воллес
В оккупированном Донецке на заводе Топаз прогремел взрыв: что известно
Херсон под обстрелом: взрывы в городе раздаются всю ночь
Видео
Главное препятствие к вступлению в ЕС: что не так с е-декларациями чиновников

В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (12.07.2023)
Херсон под обстрелом: взрывы в городе раздаются всю ночь
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (12.07.2023)
Херсон под обстрелом: взрывы в городе раздаются всю ночь
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (12.07.2023)
Херсон под обстрелом: взрывы в городе раздаются всю ночь
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (12.07.2023)
Херсон под обстрелом: взрывы в городе раздаются всю ночь
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь