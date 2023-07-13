Херсон под обстрелом: взрывы в городе раздаются всю ночь
Утром 13 июля российские войска продолжают обстреливать Херсон.
Это подтвердила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
– Да, действительно, Херсон под обстрелом. Мы не комментируем обстрелы непосредственно во время боевой работы, поскольку враг очень серьезно ориентируется и по сообщениям в социальных сетях, – отметила Наталья Гуменюк.
По свидетельству очевидцев, под огнем артиллерии находятся жилые кварталы Херсона.
В частности, взрывы прогремели в центре города и в Корабельном районе.
Последний район был под обстрелом и в полтретьего ночи.
Около часа ночи под вражеским огнем была восточная часть областного центра и пригород.
По району Киндийка российские оккупанты били за полчаса до полночи с левобережья Херсонской области.
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