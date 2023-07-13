Херсон під обстрілом: вибухи в місті лунають усю ніч
Уранці 13 липня російські війська продовжують обстрілювати Херсон.
Це підтвердила в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
– Так, дійсно, Херсон під обстрілом. Ми не коментуємо обстріли безпосередньо під час бойової роботи, оскільки ворог дуже серйозно орієнтується і за повідомленнями в соціальних мережах, – зазначила Наталія Гуменюк.
За свідченням очевидців, наразі під вогнем артилерії перебувають житлові квартали Херсону.
Зокрема, вибухи пролунали в центрі міста та в Корабельному районі.
Останній район був під обстрілом і о пів на третю ночі.
Близько першої ночі під ворожим вогнем була східна частина обласного центру та передмістя.
По району Кіндійка російські окупанти гатили за пів години до опівночі з лівобережжя Херсонщини.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 505-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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