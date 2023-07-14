16 із 17 Шахедів знищено – Повітряні сили про нічну атаку дронів
Уночі проти 14 липня українські захисники знищили 16 із 17 ударних безпілотників іранського виробництва Shahed-136/131.
Дрони, якими РФ атакувала Україну, летіли з південно-східного напрямку – із Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю Росії, що на східному узбережжі Азовського моря.
Для ліквідації ворожих цілей залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України.
16 Шахедів було приземлено в зонах відповідальності Повітряних командувань Південь та Схід:
- вісім – над Одеською областю,
- два – над Миколаївською областю,
- шість – над Дніпропетровською областю.
Крім того, уночі захисники неба збили один розвідувальний безпілотник.
Ще шість БпЛА оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 506-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Фото: ОК Південь
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