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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

16 із 17 Шахедів знищено – Повітряні сили про нічну атаку дронів

Дрон-камікадзе, Shahed

Уночі проти 14 липня українські захисники знищили 16 із 17 ударних безпілотників іранського виробництва Shahed-136/131.

Дрони, якими РФ атакувала Україну, летіли з південно-східного напрямку – із Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю Росії, що на східному узбережжі Азовського моря.

Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край

Для ліквідації ворожих цілей залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України.

16 Шахедів було приземлено в зонах відповідальності Повітряних командувань Південь та Схід:

  • вісім – над Одеською областю,
  • два – над Миколаївською областю,
  • шість – над Дніпропетровською областю.

Крім того, уночі захисники неба збили один розвідувальний безпілотник.

Ще шість БпЛА оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 506-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: ОК Південь

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, ЗСУ, Повітряні сили України, Російська агресія, РФ
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Василь Саф’янюк
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