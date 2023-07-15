Бачив попереджувальну табличку: у Сумській області трактор підірвався на міні

У Конотопському районі Сумської області водій трактора натрапив на вибухонебезпечний предмет, коли заїхав у заборонену зону та проігнорував знак Обережно – міни. Внаслідок підриву тракторист травмований, а сільськогосподарська техніка пошкоджена.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. За даними МВС, у полі неподалік від одного з сіл 46-річний працівник аграрного підприємства здійснював оприскування пшениці. Він їхав на тракторі з причіпним оприскувачем.

Чоловік розповів, що бачив попереджувальну табличку з написом Обережно – міни, однак все ж з’їхав на небезпечну ділянку поблизу поля, щоб виконати роботу. За кілька секунд пролунав потужний вибух – оприскувач своїм колесом наїхав на міну.

У МВС розповіли, що після підриву чоловік вийшов з трактору і побачив, що колеса та корпус оприскувача пошкоджені, а на землі утворилася вирва. Водій дістав лише кілька подряпин та залишився живим.

У поліції закликають дотримуватися правил мінної безпеки та радять ні в якому разі не ігнорувати таблички, знаки, написи та мітки, які попереджають про загрозу.

Правоохоронці радять всім бути уважними та обережними, адже від цього залежить ваше життя.

Джерело : МВС

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