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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Бачив попереджувальну табличку: у Сумській області трактор підірвався на міні

Бачив попереджувальну табличку: у Сумській області трактор підірвався на міні
Фото: МВС

У Конотопському районі Сумської області водій трактора натрапив на вибухонебезпечний предмет, коли заїхав у заборонену зону та проігнорував знак Обережно – міни. Внаслідок підриву тракторист травмований, а сільськогосподарська техніка пошкоджена.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. За даними МВС, у полі неподалік від одного з сіл 46-річний працівник аграрного підприємства здійснював оприскування пшениці. Він їхав на тракторі з причіпним оприскувачем.

Чоловік розповів, що бачив попереджувальну табличку з написом Обережно – міни, однак все ж з’їхав на небезпечну ділянку поблизу поля, щоб виконати роботу. За кілька секунд пролунав потужний вибух – оприскувач своїм колесом наїхав на міну.

У МВС розповіли, що після підриву чоловік вийшов з трактору і побачив, що колеса та корпус оприскувача пошкоджені, а на землі утворилася вирва. Водій дістав лише кілька подряпин та залишився живим.

Бачив попереджувальну табличку: у Сумській області трактор підірвався на міні

Фото: МВС

У поліції закликають дотримуватися правил мінної безпеки та радять ні в якому разі не ігнорувати таблички, знаки, написи та мітки, які попереджають про загрозу.

Правоохоронці радять всім бути уважними та обережними, адже від цього залежить ваше життя.

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Джерело: МВС
Війна в Україні, Мінування, Сумська область
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