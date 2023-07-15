Бачив попереджувальну табличку: у Сумській області трактор підірвався на міні
У Конотопському районі Сумської області водій трактора натрапив на вибухонебезпечний предмет, коли заїхав у заборонену зону та проігнорував знак Обережно – міни. Внаслідок підриву тракторист травмований, а сільськогосподарська техніка пошкоджена.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. За даними МВС, у полі неподалік від одного з сіл 46-річний працівник аграрного підприємства здійснював оприскування пшениці. Він їхав на тракторі з причіпним оприскувачем.
Чоловік розповів, що бачив попереджувальну табличку з написом Обережно – міни, однак все ж з’їхав на небезпечну ділянку поблизу поля, щоб виконати роботу. За кілька секунд пролунав потужний вибух – оприскувач своїм колесом наїхав на міну.
У МВС розповіли, що після підриву чоловік вийшов з трактору і побачив, що колеса та корпус оприскувача пошкоджені, а на землі утворилася вирва. Водій дістав лише кілька подряпин та залишився живим.
У поліції закликають дотримуватися правил мінної безпеки та радять ні в якому разі не ігнорувати таблички, знаки, написи та мітки, які попереджають про загрозу.
Правоохоронці радять всім бути уважними та обережними, адже від цього залежить ваше життя.
Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.Олександра Ченкова