В оккупированном Севастополе прогремело около 10 взрывов

В оккупированном Севастополе прогремели по меньшей мере семь-восемь взрывов, сообщают местные жители.

Предварительно взрывы слышали в северных районах города.

Что именно за взрывы, пока не известно.

12 июля в Севастополе также было шумно — местные слышали взрывы и стрельбу.

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