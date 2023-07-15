Нуждается в проверкеМарта Бондаренко, редактор ленты
В оккупированном Севастополе прогремело около 10 взрывов
В оккупированном Севастополе прогремели по меньшей мере семь-восемь взрывов, сообщают местные жители.
Предварительно взрывы слышали в северных районах города.
Что именно за взрывы, пока не известно.
12 июля в Севастополе также было шумно — местные слышали взрывы и стрельбу.
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