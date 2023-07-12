Во временно оккупированном Севастополе не по-курортному тревожно. Местные жители сообщают, что в городе слышны звуки взрывов.

Об этом пишут в местных пабликах.

– Что-то бахает, горит, население слышит звуки выстрелов, – говорится в сообщении.

Между тем так называемый “губернатор” города Михаил Развожаев поспешил успокоить людей, мол, это учения и в городе все спокойно.

Сейчас смотрят

– В районе Казачьей бухты на полигоне воинской части проходит боевая подготовка личного состава со стрельбой из штатного вооружения, – сообщил он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 504-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.