В окупованому Севастополі пролунало близько 10 вибухів

В окупованому Севастополі пролунали щонайменше сім-вісім вибухів, повідомляють місцеві жителі.

Попередньо вибухи чули у північних районах міста.

Що саме за вибухи, поки не відомо.

12 липня у Севастополі також було гучно – місцеві чули вибухи та стрілянину.

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