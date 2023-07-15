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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В окупованому Севастополі пролунало близько 10 вибухів

севастополь
Фото: Pixabay

В окупованому Севастополі пролунали щонайменше сім-вісім вибухів, повідомляють місцеві жителі.

Попередньо вибухи чули у північних районах міста.

Що саме за вибухи, поки не відомо.

12 липня у Севастополі також було гучно – місцеві чули вибухи та стрілянину.

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В окупованому Севастополі пролунало близько 10 вибухів

Вибух, Севастополь
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