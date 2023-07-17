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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ завдала ударів по Основ’янському району Харкова: є постраждалі

РФ завдала ударів по Основ’янському району Харкова: є постраждалі
Фото: Факти ICTV

Російські війська двічі завдали ударів по Основ’янському району Харкова. Під атаку потрапило одне і те ж місцеве підприємство. За попередніми даними, є постраждалі.

За даними Харківської обласної прокуратури, під час першої атаки ворог завдав ударів двома ракетами типу С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

У прокуратурі уточнюють, що внаслідок першої атаки відомо про одного загиблого та трьох поранених — всі працівники промислового цивільного підприємства.

Потім російські війська завдали повторного удару по території підприємства в Основ’янському районі Харкова, повідомив прессекретар облпрокуратури Дмитро Чубенко. Він розповів, що внаслідок другої атаки немає травмованих і загиблих.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

Раніше російські війська завдали ударів по центральній частині Харкова. Один у Шевченківському районі – без руйнування, інформації про постраждалих немає.

Терехов зазначив, що в інших місцях ракетних ударів обстежують території. Він заявив, що з високою долею ймовірності можна говорити про те, що тоді по Харкову вдарили ракетами С-300.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 508-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Ракетні удари Росії, Харків, Харківська область
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