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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Попереджень триматись якомога далі від Кримського мосту було чимало – Мусієнко

Попереджень триматись якомога далі від Кримського мосту було чимало – Мусієнко

Громадяни на території поки що захопленого Криму отримували десятки попереджень триматись якомога далі від воєнних об’єктів окупанта.

До таких об’єктів належить, зокрема, і незаконно збудований росіянами Кримський міст, на якому вночі 17 липня знову пролунали вибухи.

Військовий аналітик Олександр Мусієнко наголошує: близько 70% потреб російських військ забезпечується Кримським мостом.

Цим шляхом ворог звозить снаряди, зброю, техніку, боєприпаси, паливо для потреб своєї окупаційної армії.

– Пошкодження або знищення цього воєнного об’єкта є цілком зрозумілим і виправданим. Логістику ворога потрібно знищувати. Це допоможе нашому контрнаступу, – зазначає Олександр Мусієнко.

За словами військового аналітика, сьогоднішні вибухи є таким собі “привітом” для тих, хто вже починав розводити “зраду” щодо того, що, мовляв, міст не чіпають через якісь ефемерні домовленості.

Олександр Мусієнко додає: альтернативні логістичні маршрути для забезпечення російських військ, зокрема морським шляхом, теж добре відомі Силам оборони України.

Відповідні позначки, стверджує військовий аналітик, уже нанесені на мапу.

Зауважимо, що вночі 17 липня стались вибухи на Кримському мосту.

За попередніми даними, там пошкоджено щонайменше два прольоти.

Водії вишикувались перед мостом у кілометрові черги.

Окупанти тим часом радять автомобілістам обирати сухопутний маршрут через поки що захоплені території України.

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Нагадаємо, що це вже не перше пошкодження незаконно збудованого окупантами мосту.

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Так, Кримський міст було пошкоджено під час вибуху 8 жовтня.

У 500-й день повномасштабної війни українська сторона підтвердила, що 8 жовтня завдала першого удару по Кримському мосту, щоб зламати росіянам логістику.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 509-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Мусієнко

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